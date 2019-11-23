Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила взаимовыгодный и партнерский характер отношений России и Азербайджана, подчеркнув, что взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос на 14% и составил $2,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. И мы уже видим ее практические результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14% и составил около $2,5 млрд. Россия является главным торговым партнером Азербайджана по импорту и экспорту товаров несырьевого сектора», — сказала Матвиенко, выступая на X российско-азербайджанском межрегиональном форуме, который проходит в Москве.

Minval.az