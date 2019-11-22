22 ноября в рамках своего визита в РФ вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейла Алиева провела двусторонние встречи с руководителем Федерального агентства РФ по делам с молодежью Александром Бугаевым и организацией «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР).

Как говорится в сообщении пресс-службы Общественного объединения İDEA, на встречах были обсуждены вопросы, касающиеся развития сотрудничества и взаимовыгодных связей между организациями, активного участия азербайджанской молодежи, проживающей в России, в общественной, политической и культурной жизни страны, а также обеспечения ее интеграции в российское общество.

Стороны также обсудили инновативные идеи и инициативы талантливых и активных в общественном плане молодых людей, поддержку молодых предпринимателей, в том числе предложенные ими стартапы, а также вопросы сотрудничества в целях обеспечения реализации совместных форумов, выставок и других массовых мероприятий.

Было предложено осуществление совместных мероприятий в сфере воспитания молодежи в патриотическом духе, пропаганде здорового образа жизни и повышении интеллектуального потенциала молодежи.

Касаясь вопроса занятости молодежи, стороны обсудили проведение мероприятий, направленных на улучшение обеспечения азербайджанской молодежи работой в России.

Стороны также обсудили успехи, достигнутые в Азербайджане и России в сфере государственной молодежной политики, а также обмен опытом в данной сфере и развитие взаимосвязей.

Minval.az