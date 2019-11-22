Экс-премьер страны Евгений Примаков два раза предпринимал попытки уволить с поста главы ФСБ Владимира Путина. В этом признался советник Путина Валентин Юмашев в интервью журналисту Владимиру Познеру.

По его словам, в 1998 году Путин, который был главой службы, обратился к нему с сообщением, что Примаков предложил ему следить за лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Однако Путин счел это недопустимым и заявил, что, если выясниться, что у лидера страны Бориса Ельцина такие же планы, то он покинет должность.

Юмашев успокоил главу ФСБ и сказал, что у Ельцина подобных планов нет.

«На 100% уверен, что у Бориса Николаевича не такая позиция», — добавил Юмашев.

Minval.az