«International SOS» опубликовала ежегодную карту рисков для путешествия.

На карте наряду с западноевропейскими странами Азербайджан представлен светло-желтым цветом в числе стран с низким риском для путешествий.

В информации организации отмечается, что в странах, к которым относится и Азербайджан, имеется легкий доступ к медицинским услугам, низкий риск заболеваний, распространяющихся пищевыми продуктами и водой, передает агентство АПА.

Организация включила оккупированные Арменией территории Нагорного Карабаха и прилегающие территории в список зон риска для путешествий.

Наиболее безопасными странами для поездок на карте являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Словения и Люксембург, а самыми опасными — Афганистан, Центральноафриканская Республика, Сомали и Сирия.

Minval.az