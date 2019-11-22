Увеличена скорость движения поездов в направлении Баку-Гянджа. В связи с этим, с 24 ноября график следования скоростных поездов Баку-Гянджа-Баку будет изменен.

Как сообщили АПА в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», время отбытия поездов из Баку и из Гянджи останется без изменений. Согласно новому графику, время пребывания в пути вместо 4 часов 15 минут составит 3 часа 45 минут. Пассажиры будут доезжать до места назначения на 30 минут раньше.

Отметим, что с увеличением скорости поездов до 135 км/ч, сократилось время пребывания в пути. Для достижения такого результата была проведена основательная работа и реконструкция в направлении Баку-Беюк Кясик.

«В связи с увеличением скорости, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» просит пассажиров более серьезно следовать правилам безопасности, переходить пути в строго определенных местах», — отмечается в сообщении ЗАО.

Minval.az