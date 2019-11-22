Состоялось заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В ходе заседания обсуждался вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, передат Report.

На данную должность предлагаются три женские кандидатуры из Конституционного, Верховного и Апелляционного судов. Это зампредседателя Апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

После обсуждения в комитете вопрос был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Пленарное заседание парламента состоится 25 ноября.

Minval.az