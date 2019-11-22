23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 2-6, в Баку днем и ночью 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление 777 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в некоторых местах снег, в большинстве районов без осадков. Будет дуть восточный ветер, временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью от -8 до -3 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла.

Minval.az