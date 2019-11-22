Названы объекты общественного питания, которые, согласно проведенным мониторингам, превышают норму выброса в атмосферу вредных отходов.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, норму выбросов, несмотря на наличие очистных сооружений, превысили дома торжеств «Amor», «Mələk Palace», «Grace Hall», «Ayla», «Monte Karlo», «Madonna», «Al saray», «Səbinə», «Həyat Hall», «Piano», расположенные в Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском и Сабунчинском районах.
Руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова отметила, в отношении владельцев объектов составлены протоколы, принято решение об ограничении использования мангалов.
«С целью обеспечения исполнения решения, документы отправлены в отделы исполнения и пробации.Впредь будут вводиться ограничения на использование мангалов в загрязняющих атмосферу объектах. Мониторинги продолжаются», — заключила И.Ибрагимова.