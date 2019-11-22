Ввод в строй моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице планируется в середине декабря 2019 года, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам необходимо сосредоточиться на расшивке «узких» мест по обе стороны границы. Для этого создана совместная российско-азербайджанская рабочая группа по развитию приграничной инфраструктуры. Автомобильный мост через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг – Казмаляр» поможет решению этой задачи. Работы по контракту стартовали в декабре 2017. Теперь стороны действительно вышли на финишную прямую. Ввод моста с подходами в эксплуатацию планируется в середине декабря 2019 года», — сказал Орешкин в интервью порталу «Москва-Баку».

По его словам, этот мост станет важной частью международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Согласно экспертной оценке, грузовой сухопутный транзит через территорию Азербайджана уже в среднесрочной перспективе может приблизиться к 7 млн тоннам, а в более отдаленной перспективе превысить 13 млн тонн. Причем основная часть транзита будет формироваться российскими грузами, следующими в Индию и Иран и из этих стран. В дальнейшем, возможно, речь пойдет о Южной и Юго-Восточной Азии, о государствах Персидского залива», — добавил министр.

Minval.az