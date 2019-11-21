Бакинский государственный университет (БГУ) распространил информацию в связи с отравлением в общежитии университета № 2.

Как сообщили АПА в университете, исходя из предварительного расследования и информации других студентов, предполагается, что отравление произошло во время использования студентами консервированных продуктов, приготовленных в домашних условиях или приобретенных в магазине.

«Инцидент произошел вчера ночью, 20 ноября. В это время приехала скорая медицинская помощь, студенткам была оказана первая медицинская помощь, они были обследованы, им были сделаны уколы. В это время состояние студентов нормализовалось, после их согласия скорая помощь покинула место. Но видимо в утренние часы у студенток со здоровьем вновь возникли проблемы. Мы скорбим в связи со смертью нашей студентки. Это большая потеря для нас. Учитывая тяжелое состояние двух других студенток, они были переведены в Центр клинической медицины. Их состояние полностью контролируется. Угрозы для жизни нет. Их состояние улучшается, они сами рассказали о случившемся. Вопрос полностью находится под контролем руководства университета. Мы обращаемся ко всем студентам, чтобы они следили за своим питанием и соблюдали правила гигиены», — говорится в сообщении.

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