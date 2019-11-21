В четверг находящаяся с официальным визитом в России первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Мехрибан Алиева прибыла в Александровский сад у Кремлевской стены в столице России.
Военный комендант города Москвы Евгений Селезнев отдал рапорт первому вице-президенту Азербайджана.
Посетив могилу неизвестного солдата, Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Затем состоялся проход почетного караула.