В четверг находящаяся с официальным визитом в России первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила могилу неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Мехрибан Алиева прибыла в Александровский сад у Кремлевской стены в столице России.

Военный комендант города Москвы Евгений Селезнев отдал рапорт первому вице-президенту Азербайджана.

Посетив могилу неизвестного солдата, Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялся проход почетного караула.

Minval.az