Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о предоставлении Украине доступа к военной спутниковой системе Starshield зависит от американского правительства, а не от Илона Маска.

«Я считаю, что Илон Маск руководит частной корпорацией, и мне представляется совершенно понятным, что он не хочет вклиниваться в конфликт между двумя странами без прямого указания со стороны американского правительства. Я думаю, что дело не в Илоне. Главным я считаю то, какую позицию США занимают в отношении Украины и России», – сказал Вэнс журналистам в Цинциннати (штат Огайо).

Вице-президент также встал на защиту Маска, которого в Европе и США обвиняли в ограничении доступа Киева к Starlink и Starshield.

«Однако я нахожу немного парадоксальным то, что почти все европейские страны, у которых, конечно, нет никаких технологий, подобных разработанным Илоном…, решили вести регуляторную и лицензионную войну против (компании) SpaceX. А теперь они все бегут к SpaceX, умоляя ее: «Сделайте то, что нам от вас нужно», – указал Вэнс.

Он добавил, что эта ситуация подтверждает неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о зависимости европейских стран от американских технологий, бизнеса и вооруженных сил, несмотря на то что европейские лидеры часто критикуют Соединенные Штаты.