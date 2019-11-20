В Кремлевском Государственном дворце Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов исполнили мелодии Игоря Крутого на юбилейном вечере композитора. В основе вечера песни на слова Лилии Виноградовой на итальянском, а также английском, французском и русском языках, записанные звездной оперной парой для первого диска альбома 2017 года «Romanza» в стиле crossover, что означает смешение жанров. Весь вечер на сцене оркестр театра «Новая Опера» (дирижер Юрий Медяник), за роялем — Игорь Крутой, пишет «Вечерняя Москва».

В мире classical crossover — жанр популярный и любимый как публикой, так и топовыми классическими исполнителями за красоту и мелодичность, но без той мрачности, что обычно преследует оперу. У нас же отношение к этому жанру пока полно недопонимания: уже совсем не эстрада, но еще не опера… Вообще поклонники оперной классики настороженно воспринимают любое вторжение на территорию академической культуры, а масскультура «боится» приближаться к высокому искусству.

Первый диск свой crossover-альбом «Дежавю» Игорь Крутой сделал в 2009 году с Дмитрием Хворостовским. «Romanza» продолжает и развивает идею композиций для роскошных голосов, будто не знающих трудностей и пределов. Все песни исключительно чувственные — то страстные, то романтические. Во многих возникает интригующий сюжет и в музыке, и текстах — это не только комплимент авторам, но и свидетельство того, что им, быть может, уже пора отважиться на создание «большой формы» — настоящей оперы.

И для Анны, и для Юсифа — это дебютный опыт такой масштабной работы. Правда, в юности Юсиф штурмовал эстрадные бастионы, пытаясь отобраться на конкурс «Новой волны», но союз с Игорем Крутым оказался возможен лишь годы спустя, когда уже были покорены куда более серьезные оперные вершины. Анна до настоящего момента лишь однажды пела в стиле crossover, когда Филипп Киркоров уговорил спеть песню «Голос» композитора Фредерика Кемпе, первой исполнительницей которой была хорошая шведская меццо-сопрано Малена Эрнман, впрочем, больше прославившаяся как мать экоактивистки Греты Тунберг…

Публика, быстро преодолев некоторую растерянность, с восторгом восприняла любимых певцов в новом амплуа. Кульминационной песней для Юсифа Эйвазова стала песня, написанная на слова Андреа Бочелли «Если бы ты была здесь». Анна Нетребко покорила трогательным «Апрельским дождем», взорвала зал знойным «Танго» и страстным «Credo» и удивила песней «Ангелы умирают», заимствованной у Лары Фабиан из альбома 2010 года «Мадемуазель Живаго».

Финалом же гала-вечера стали уже превратившаяся в шлягер «Cantami» («Пой мне») и единственная русскоязычная песня альбома «Одна любовь». Тут к Анне и Юсифу присоединился маленький Тьяго. Прекрасно, когда любовь рождает счастливую семью.

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