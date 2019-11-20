Центр социальных исследований (STM) отмечает рост в октябре рейтинга президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно данным центра, опрос проводился среди 1,316 тыс. респондентов в различных регионах Азербайджана по принципу «лицом к лицу».

При этом респондентам было предложено ответить на 18 вопросов по трем направлениям.

Среди респондентов 67,6% являлись мужчинами, 32,4% — женщинами.

Согласно данным опроса, 77,5% опрошенных отметили рост доверия к президенту Алиеву, еще 18,1% отметили сохранение на стабильном уровне доверие к главе государства, передает агентство «Интерфакс».

При этом 85,8% высоко оценили заявления по нагорно-карабахскому урегулированию, сделанные президентом 3 октября в Сочи. 76,9% опрошенных считают, что эти заявления президента позволили ухудшить позиции Армении на международной арене. В целом, 84,9% респондентов высоко оценили выступление Ильхама Алиева на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Кроме этого, 85% опрошенных с воодушевлением встретили выступление президента на саммите СНГ в Ашгабаде. По мнению 80,1% опрошенных, заявления президента на саммите окажут влияние на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Респонденты также положительно оценили кадровые реформы, проведенные в октябре главой государства: 87,6% из них заявили, что одобряют эти меры и считают их существенными.

В целом, по итогам октября уровень поддержки кадровых реформ президента составил 86,5% против 74% в июне текущего года.

Положительные ожидания от проведенных кадровых и структурных реформ высказали 83,7% респондентов.

Minval.az