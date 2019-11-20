Правоохранительные органы Азербайджана в среду начали проведение традиционной ежегодной операции «Граница-щит» в приграничных с Россией регионах страны, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Операция проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных регионах Азербайджана на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами. На въездах в районы установлены полицейские посты», — сообщил собеседник агентства, добавив, что операция завершится к 24 ноября.

По его словам, цель операции — выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, выявлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств.

Minval.az