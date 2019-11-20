Освобожден от занимаемой должности глава ИВ Агджабединского района.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Шахина Керим оглу Мамедова от должности главы Исполнительной Власти Агджабединского района.

Другим распоряжением главы государства, на эту должность назначен Рафил Исрафил оглу Гусейнов. Ранее он занимал пост главы ИВ Масаллинского района, распоряжение об его увольнении подписал президент Ильхам Алиев. Другим распоряжением президента, на эту должность назначен бывший глава ИВ Агджабединского района Шахин Керим оглу Мамедов.

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