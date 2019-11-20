Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 ноября в Москве обсудит с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой сотрудничество двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Minval.az