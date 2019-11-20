21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Будет дуть временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм ртутного столба до 775 мм ртутного столба, относительная влажность 85-95%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в некоторых местах мокрый снег, в горах и горных районах возможен снег, местами интенсивного характера. В некоторых местностях туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью от -5 до 0 градусов, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az