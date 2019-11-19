В ряде старых жилых зданий города Баку установлен и передан в пользование 201 лифт немецкого производства.

Об этом АПА сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Отмечено, что в Баку привезены 492 из 542 лифтов, покупка которых запланирована в текущем году. 201 из них уже установлен, а работы по установке 291 лифта продолжаются.

Отметим, что в Баку непригодные для использования лифты заменяют новыми. Новые лифты устанавливают в зданиях, расположенных в Низаминском, Гарадагском и Хатаинском районах. Установленные лифты проверяются и принимаются соответствующей комиссией Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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