19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги», состоялось открытие станции «Пиршаги».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.
Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал Ильхама Алиева о проделанной работе.