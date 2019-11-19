19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги», состоялось открытие станции «Пиршаги».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.

Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал Ильхама Алиева о проделанной работе.

Minval.az