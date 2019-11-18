В январе-октябре этого года объем торгового оборота между Азербайджаном и Казахстаном составил 191 228,67 тыс. долларов, что на 8 773,04 тыс. долларов или на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По подсчетам, проведенным АПА на основании отчета Государственного таможенного комитета, за первые 10 месяцев текущего года объем экспорта из Азербайджана в Казахстан составил 21 135,5 тыс. долларов, что на 19 054,07 тыс. долларов или на 47,4% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Объем импорта составил 170 093,17 тыс. долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 27 827,11 тыс. долларов или на 19,6%.

Таким образом, за отчетный период сформировалось отрицательное сальдо в 148 957,67 тыс. долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 46 881,18 тыс. долларов или на 45,9%.

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