19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и ночью возможна изморось, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 11-13 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром возможны дожди, туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az