Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в официальной церемонии завершения проекта строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

Как передает «Дейли сабах», об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«TANAP является одним из наших наиболее важных проектов. Мы планируем провести его официальную церемонию завершения 30 ноября. На церемонии запланировано участие президентов Турции и Азербайджана Реджеба Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева», — отметил Донмез.

Церемония состоится в районе Ипсала провинции Эдирне Турции.

Minval.az