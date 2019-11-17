Максим Галкин призвал не верить СМИ, которые тиражируют новость о запрете его концертов, пишет издание «Дни24».

Телеведущий подчеркнул, что все запланированные на ближайшие 1,5 года мероприятия остаются в силе, и он надеется на то, что его не подведет здоровье.

Артист заметил, что известие о попытках прекратить его творческую деятельность появилось после высказывания публициста Александра Невзорова. В частности, писатель заявил, что Галкин набрался смелости и заговорил о цензуре на отечественном телевидении.

В комментариях под новым видео шоумена его поддержали коллеги и многочисленные поклонники. В частности, за артиста вступились Алика Смехова, Наталия Якимчук, а также оперные певцы Юсиф Эйвазов и Хибла Герзмава.

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