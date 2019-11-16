Полицейские Астаринского района Азербайджана задержали браконьеров и одновременно пресекли незаконное хранение огнестрельного оружия.

Правоохранители вышли на двоих жителей Астаринского и Лянкяранского района, когда те отстреливали диких уток, не имея разрешения на охоту. По факту браконьерства задержаны жители сел Пенсяр и Бала Шахагадж — Ильгар Руфуллаев и Сафар Рустамов, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел.

У них были изъяты два охотничьих ружья марки ИЖ-58, на которые не имелись разрешающие документы. Кроме того, браконьеры к моменту прибытия полицейских уже успели отстрелять несколько диких уток.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 272.3 (грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных проступках АР и направлены в Астаринский районный суд.

Minval.az