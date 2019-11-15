Сотрудники регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов на месте изучили жалобу, поступившую в Министерство экологии и природных ресурсов, в связи со складыванием отходов и возникновением антисанитарной ситуации на территории села Даг Кесемен Агстафинского района.

Как сообщает АПА, об этом журналистам сообщила глава пресс-службы Министерства Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что в ходе осмотра территории выяснилось, что бытовые отходы не управляются в соответствии с действующим законодательством и неорганизованно складываются.

По факту в отношении председателя муниципалитета села Даг Кесемен Ариза Байрамова, отвечающего за управление отходами, составлен протокол. Он оштрафован на 2500 манатов.

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