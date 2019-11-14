Оперные балы в Дрездене и Петербурге посвятят 75-летию Победы. Первый бал пройдёт 7 февраля в Дрезденской государственной опере. Выступит коллектив радио «Орфей» – Академический большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича, а также скрипач Павел Милюков, тенор Юсиф Эйвазов, сопрано Рузан Манташян, за дирижёрский пульт встанет Кристиан Ярви. В Земперопер бал пройдёт в 15-й раз.

Второй оперный бал запланирован на 5 сентября, отмечает ТАСС. Как и в нынешнем году, проект пройдёт на площадках Михайловского театра, Санкт-Петербургской филармонии и площади искусств. Программа формируется, но художественный руководитель проекта Ханс-Йоахим Фрай заявил, что часть вечера посвятят Александре Пахмутовой. Впервые Дрезденский оперный бал в Петербурге состоялся 31 августа 2019 года.

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