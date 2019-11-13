Экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник Александр Безверхний рассказал «Вестнику Кавказа» о своей встрече с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

«Я счастливый человек в том смысле, что, когда Гейдар Алиев был президентом Азербайджана, в 2000 году я оказался в составе делегации ФСБ России в Баку. Нас принял Гейдар Алиев, и это была поразительная встреча, я ее запомнил на всю оставшуюся жизнь», — признался генерал-полковник.

«Я увидел удивительно яркого, мудрого, опытного руководителя, политика, сотрудника органов госбезопасности, который давал фантастически объективную оценку тому, что происходило в последние годы существования СССР, характеризовал бывшее руководство страны, Горбачева, и руководителя Азербайджана Везирова», — отметил Александр Безверхний.

«У меня осталось восхищение и уважение к такому мудрому и опытному человеку, которое я сохраню на всю жизнь. А своим друзьям, с кем встречаюсь, я пересказываю: да, он был великий Гейдар Алиев», — сообщил экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России.

«Он действительно великий человек, он спас Азербайджан. Сегодня Азербайджан мог бы быть совсем другим государством, но Гейдар Алиев сделал все возможное и невозможное, чтобы Азербайджан остался государством, дружественным России», — заключил Александр Безверхний.

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