В СМИ появилась информация о том, что советская и российская оперная певица, супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская госпитализирована.

В Фонде культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева эту информацию подтвердили. «Из-за погодных условий самочувствие Тамары Ильиничны немного ухудшилось, но сейчас все в полном порядке. Тамара Ильинична проходит обследование в кардиологическое отделение. СМИ как всегда нагнетают обстановку», — сказали в фонде.

Чуть позже Тамара Синявская сама прокомментировала порталу «Москва-Баку» свою госпитализацию.

Певица сказала, что поводов для беспокойства нет, у неё хорошее самочувствие.

«Спасибо всем за внимание и беспокойство о моем здоровье. Я прохожу плановое обследование — ничего больше! Не волнуйтесь!!!»- сообщила Тамара Синявская.

Minval.az