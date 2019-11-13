В Азербайджане предлагается выплачивать за новорожденных 500 манатов.

С таким предложением выступил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Али Масимли, передает агентство АПА.

Он отметил, что раньше за каждого новорожденного выплачивали 105 манатов, а теперь эта сумма увеличена до 200 манатов.

«Но расходы на новорожденных превышают эту сумму в 5 раз. Поэтому я предлагаю выплачивать за каждого новорожденного не 200, а 500 манатов и это станет определенным шагом. Раньше на это требовалось примерно 16 млн. манатов, а в предложенном мной варианте — 40 млн. манатов».

Minval.az