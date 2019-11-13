По приглашению вице-президента НАНА, академика Исы Хабиббейли потомки выдающегося представителя азербайджанской литературы, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири посетят Азербайджан.

Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), представители рода Джалила Мамедгулузаде впервые посетят родину своего предка.

Визит состоится в ближайшее время.

Они примут участие в посвященных Джалилу Мамедгулузаде научных и культурных мероприятиях, организованных Национальной библиотекой Азербайджана и Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА. Продолжатели рода Джалила Мамедгулузаде также посетят дом-музей писателя и могилу на Аллее почетного захоронения, встретятся с сотрудниками Института литературы.

Minval.az