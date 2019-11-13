14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 9-12, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-11, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана, преимущественно в северных и восточных районах, ожидаются переменные осадки. На некоторых территориях осадки могут принять интенсивный характер, местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az