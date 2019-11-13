В Баку задержан член группировки, сбывающей наркотические вещества и психотропные препараты через соцсети.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан житель столицы Вюсал Велизаде, занимающийся куплей-продажей наркотических и психотропных веществ.

При личном обыске у В.Велизаде были обнаружены и изъяты кокаин, метамфетамин, психотропные вещества экстази и прегабалин, передает Report.

Расследование установило, что Вюсал Велизаде заказывал наркотические вещества и психотропные препараты по интернету у проживающего за границей лица, личность которого пока не установлена.

По факту по соответствующим статья УК АР возбуждено уголовное дело. Ведутся мероприятия по установлению и поимке других членов наркогруппировки.

Minval.az