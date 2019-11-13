Психологи, и детские, и взрослые, исписали гору бумаги и извели огромное количество компьютерной памяти, описывая, как пагубно действует на детей «дефицит внимания» со стороны окружающих, то, что в народе уже давно именуется обидным словом «игнор». «Меня не замечают», «меня не видят в упор», «я хочу, чтобы на меня обращали внимание, но не знаю, как этого добиться» —популярные жалобы у психологов, психоаналитиков и психотерапевтов. Но вот как пережить лидеру страны, если «в игноре» оказывается уже не он лично, а государство, которое он представляет? Особенно на фоне собственного «антуража власти» с охраной, резиденцией, кортежами, почетными караулами и свитой, которая всячески лебезит и готова объявить любое высказывание своего кумира едва ли не божественным откровением?

Сегодня эту задачу решает для себя Никол Пашинян. Он, конечно, по привычке раздает обещания, заверяет, что вот еще немножко — и в отношениях с США наступит «прорыв», что отношения с Грузией — самые лучшие за всю историю, только вот при этом нечаянно проговаривается: «Удивительно, что международное сообщество, тем не менее, потеряло представление о сути карабахского вопроса, и он повсеместно представляется как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном». То есть признает, что «информационно- дипломатическую» войну Азербайджану Армения проигрывает по всем направлениям.

И в результате Пашинян, оказавшись среди участников Второго Парижского Форума мира, решил взять реванш за все и сразу. Сначала он попытался уверить собравшихся: причина армяно-азербайджанского конфликта — это не агрессивные притязания Армении на Карабах, а решение Сталина, который, дескать, «передал» этот регион Азербайджану. То, что в реальности Кавбюро решило не передать, а оставить Карабах в составе Азербайджана, умолчал. И тем более не вспомнил, что в цивилизованном мире принято уважать признанные границы. Пытался убедить, что войну вела «карабахская самооборона», позабыв и про армянских боевиков, и про воевавшие на стороне Армении российские регулярные части. Пытался отрицать жестокие погромы азербайджанцев в Армении. Но апофеоз был в другом. «Народный премьер-министр Армении» изрек: «Правительство Азербайджана утверждает, что Карабах должен быть частью Азербайджана – очень странная позиция. Невозможно понять, почему правительство Азербайджана собирается включить Карабах в свою территорию без переговоров с людьми. Лидеры Азербайджана говорят, что хотят, чтобы Карабах был частью их страны, но отказываются вести переговоры с народом. Что бы это могло значить?» Из чего сделал вывод: «Они хотят территории, а не людей, территории без людей».

Намеренно оставим в стороне ироничные вопросы, в курсе ли Никол Воваевич о масштабах миграции из «самоопределившегося Карабаха», да и из Армении. Не станем напоминать ему и высказывание Шарля Азнавура: «Армения пустеет с каждым днем и в очень скором будущем может превратиться в пустую раковину» — и интересоваться, понимает ли он, что именно армянская агрессия против Азербайджана, точнее, ее экономические последствия, помноженные на «Дамоклов меч» угрозы новой войны, грозят превратить и Карабах, и Армению в «территории без людей». Важно другое.

Прежде всего, приходится в который уже раз напоминать господину Пашиняну: он — премьер-министр Армении, но не глава «мирового правительства». И, вне зависимости от того, насколько завышена у него самооценка, не в его полномочиях перекраивать регламент переговоров, утвержденный ОБСЕ, и отдавать распоряжения Азербайджану, с кем официальному Баку вести переговоры.

Кроме того, новоизобретенная логика «народного премьера» в стиле «если Азербайджан считает Карабах своей территорией, то пусть ведет переговоры с карабахцами» в современном мире не работает. Здесь нелишне вспомнить события осени 2017 года. Тогда вспыхнул сепаратистский мятеж в испанской Каталонии.

В Мадриде считали и считают Каталонию своей территорией, только вот никаких переговоров с лидером местных сепаратистов Пучдемоном официальные власти Испании не вели. Каталонским политикам советовали одуматься, одновременно стягивая к Барселоне части полицейского спецназа. Дальнейшие события тоже известны: чрезвычайное положение, «секвестирование» полномочий региональных властей, аресты и судебные приговоры лидерам, международный розыскной ордер на самого Пучдемона. И сегодня, когда в Барселоне время от времени вспыхивают демонстрации и уличные беспорядки сторонников независимости, власти Испании эти выступления жестко подавляют (затем некоторые юзеры постят фотографии «жесткого разгона» барселонских митингов под видом сделанных на улицах Баку, но это уже другая тема).

В те же дни о своем решении провести «референдум о независимости» объявили региональные власти иракского Курдистана. Причем перед этим лидер иракских курдов Масуд Барзани, большой друг Евгения Примакова, начал весьма активно наводить мосты с Арменией. Власти Ирака тоже посоветовали «серьезно подумать», а затем двинули войска. Боевые порядки курдских «пешмерга» рассыпались на удивление быстро, Барзани подал в отставку с поста руководителя региональной администрации. И что же — обо всем этом Пакшинян не ведает ни сном ни духом? И в его команде не нашлось никого, кто бы «народному премьеру» это растолковал?

Но не будем вдаваться в детали и даже, сделав над собой усилие, примем за основу, что уровень информированности премьера о международных новостях и «качество» его команды — это внутреннее дело Армении. Только вот в чем дело. Этот самый «народный премьер» совсем недавно вопил на митинге в оккупированном Ханкенди: «Карабах — это Армения, и точка!» А к Бако Саакяну, именующему себя «президентом Нагорного Карабаха», обращался не иначе как «уважаемый марзпет» (марзпетами, напомним, в Армении именуют руководителей местных властей). А с «марзпетами» переговоров никто вести не будет. А если Николу Воваевичу так по сердцу идея переговоров Азербайджана с армянскими «марзпетами», то пусть реализует ее на своей территории. А мы можем рассмотреть, к примеру, такой вариант: провести новые выборы властей Зангезура — с участием азербайджанцев, изгнанных из этого региона, и их потомков, и уже с ними вести диалог о будущем этих земель.

А если серьезно, то любопытно наблюдать: стоило только Сергею Лаврову (Калантаряну) на своей пресс-конференции заговорить о «народе Нагорного Карабаха», как «народный премьер» Армении спешно меняет риторику, нимало не заботясь о том, насколько его новые заявления соответствуют тем, которые он делал на прошлой неделе. И вот такая «смена пластинки» по распоряжению Сергея Викторовича — красноречивый пример, чего в реальности стоят все разговоры о «независимости Армении», ее мнимой «правосубъектности» и «суверенитете». И, конечно же, информация к размышлению, где — в Ереване или Москве — принимаются ключевые решения и кто при таком раскладе несет настоящую ответственность за продолжающуюся оккупацию азербайджанских земель.

Только вот Николу Воваевичу, который суетливо выполняет «руководящее указание» Сергея Лаврова, лучше держать в голове одно обстоятельство: в то время, пока «народный премьер» Армении наслаждался «парижской табуреткой», азербайджанская армия проводит очередные масштабные учения с боевой стрельбой. И как показали еще апрельские бои 2016 года, теперь у армяно-азербайджанского конфликта есть военное решение. И самое главное, в истории армянского народа уже были возможности убедиться, что обещанная иностранная помощь может и не прийти, и тогда попытки «приармянивания» чужих земель заканчиваются очень печально.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az