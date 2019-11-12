В Магарамкентском районе Дагестана сотрудники погрануправления ФСБ России задержали иностранного гражданина, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержанный не имел при себе действительных документов на право пересечения государственной границы России. «Он пытался убыть на территорию Азербайджана в обход пунктов пропуска. Для этого злоумышленник преодолел инженерно-технические сооружения. Его вблизи границы задержал пограничный наряд», — отмечается в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает «АиФ».

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