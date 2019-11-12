Правительство Азербайджана должно принять меры с целью содействия развитию частного предпринимательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Население Азербайджана издавна склонно к частному предпринимательству и торговле. Мы должны в полную силу использовать данный фактор. Непрозрачность в данной сфере должна быть предотвращена. Кроме того необходимо сократить уровень государственного регулирования бизнеса», — заявил Джаббаров во вторник во время обсжудения проекта госбюджета Азербайджана на следующий год на пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Интерфакс-Азербайджан.
По его словам, одной из основных задач, стоящих сегодня перед правительством Азербайджана, является эффективное управление государственным имуществом.
«Государственные компании должны обладать точной и ясной стратегией, они не должны превращаться в обузу для госбюджета. К этой сфере должны быть применены новые стандарты», — подчеркнул Джаббаров.
Министр добавил важность завершения оздоровления банковского сектора и обеспечения бизнесу доступа к финансированию.