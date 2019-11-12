ЗАО «Бакинский метрополитен» намерено переименовать станции метро «Улдуз» и «Халглар достлугу».

Об этом сообщил Report главный инженер метрополитена Алихан Османов.

«Мы хотели бы переименовать «Улдуз» в «Беюкшор». А для станции «Халглар достлугу» («Дружба народов»), название которой напоминает о временах СССР, мы предложили несколько вариантов. Рядом с метростанцией есть несколько улиц и проспектов, названных в честь выдающихся личностей. Одна из них в направлении поселка Гюнешли (проспект Бабека – ред.), другая через универмаг «Лачын» (улица Бахруза Нуриева). Я не хочу пока их называть, но мы уже обратились в Терминологическую комиссию при Кабинете министров», — сказал он.

По его словам, Бакметрополитен представил в Терминологическую комиссию предложения по названиям всех станций, которые будут находиться на «фиолетовой линии»: «Присваивать эти названия или нет, решает комиссия. Как правило, название соответствует территории, на которой станция находится. Однако у нас есть станции, к примеру, «Низами» и «Мемар Аджами», рядом с которыми нет соответствующих названию улиц, проспектов и пр. Сейчас комиссия строго следит за этим».

Minval.az