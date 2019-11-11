Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые он сделал, отвечая на вопрос об армяно-азербайджанском конфликте во время пресс-конференции в Ереване.

Как сообщили в пресс-службе МИД, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны является составной частью любого предлагаемого плана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Как мы всегда отмечали, хочу еще раз подчеркнуть, что только возвращение азербайджанцев, изгнанных из этого региона, в свои дома в Нагорном Карабахе может открыть реальные возможности для разрешения конфликта на основе высокого статуса самоуправления, предусматривающего совместное проживание в условиях мира и безопасности обеих, азербайджанской и армянской общин в пределах границ Азербайджанской Республики. Для этого, в первую очередь, должны быть проведены субстантивные переговоры по урегулированию конфликта, и оккупационные силы Армении должны покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана», — заявила Л.Абдуллаева, передает агентство АПА.

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