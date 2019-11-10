Арт-объект Лейлы Алиевой «Вечность» на 8-ой московской международной биеннале никого не оставляет равнодушным. Главная мысль автора – не бояться двигаться вперед, а за темной полосой всегда приходит свет. Внутри павильона можно расслабиться, понаблюдать за собой и погрузиться в бесконечность. Съемочная группа «Москва-Баку» узнала у гостей биеннале, какие чувства их посетили во время визита в павильон Лейлы Алиевой.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева на биеннале в Москве дебютировала в формате видео-арта. Ее павильон называется «Лейла». Как отметила сама автор проекта, для нее участие в биеннале – это важный новый опыт. По ее признанию, подготовка заняла много времени. В интервью «Москва-Баку» рассказывая о своей инсталляции Лейла Алиева сказала: «Внутри каждого человека бесконечность. Никогда не бойтесь двигаться вперед и иногда наступает темная полоса, но она лишь для того, чтобы за ней пришел свет. Я много сил вложила в эту работу, но после того, как ее «разрушила» стало еще лучше.

Посетители Третьяковки угадывали замысел автора. Люди выходили из павильона переполненные эмоциями.

«Это одна из немногих инсталляций, которая действительно произвела на меня неизгладимое впечатление. Особенно, когда заходишь погружаешься в атмосферу», — сказала посетительница выставки.

«От этой инсталляции в восторге! Я бы часами сидела в этом павильоне. Можно долго наблюдать как сыплются звезды, как фигуры медленно видоизменяются. Самая лучшая здесь работа!», — поделилась впечатлениями посетительница биеннале.

«Художница хочет сказать о себе, бесконечности бытия, выражает так свой внутренний мир как она его видит во всей вселенной. Я вижу бесконечность космоса, пространства и души художника», — рассказала художница из Екатеринбурга.

В основном проекте 8-й Московской биеннале — более 50 работ 34 художников из 11 стран: Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Россия, Франция.

Еще один проект Азербайджана представлен инсталляцией Орхана Мамедова под названием «Идея сохранения эстетики». В ней собраны узоры более 50 азербайджанских ковров различного периода. В арт-объекте, подготовленном художником с использованием искусственного интеллекта, узоры сменяют друг друга. Недавно инсталляция Орхана была продемонстрирована в Венеции.

«Мы очень рады, что Азербайджан принимает участие в биеннале. Работу Орхана мы видели в национальном павильоне страны в Венеции. Он интересный международный автор. Мы особенно гордимся, что художница Лейла Алиева новый этап своего творчества начинает с нами. Видео-арт- ее первая работа. Это одна из самых популярных инсталляций в проекте», — рассказала президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Биеннале продлится в Третьяковке на Крымском валу до 22 января 2020 года.

Minval.az