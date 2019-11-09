10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами слабый туман, будет дуть слабый южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az