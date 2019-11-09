Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram видеороликом в связи с Днем Государственного флага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Azerbaycan #bayraq #ilhamlaazerbaycan Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) 8 Ноя 2019 в 12:03 PST

Minval.az