Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram видеороликом в связи с Днем Государственного флага.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az