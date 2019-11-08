Официальная Москва довольна сохранением и развитием русского языка на должном уровне в Азербайджане.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Мы с уважением относимся к работе, проводимой Азербайджаном по сохранению и развитию русского языка на должном уровне», — подчеркнула представитель МИД России.

Говоря о развитии российско-азербайджанских отношений, М.Захарова сказала, что они динамично развиваются: «Наши страны связывают общая история, современность и, конечно же, будущее. Поэтому развитие этих связей нацелено на будущее и имеет большую перспективу».

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