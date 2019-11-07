В Азербайджане начнут действовать частные судебные эксперты.

В связи с этим предлагается внести изменение в закон «О деятельности судебной экспертизы».

В предложении 11 статья (Судебный эксперт) дается в новой редакции, передает агентство АПА.

Человек, желающий оказывать услуги частного судебного эксперта, для получения свидетельства частного судебного эксперта вместе с документом, подтверждающим оплату госпошлины, должен предъявить один из документов, подтверждающих наличие одного из следующих требований: стаж работы не меньше 10 лет по специальности, в которой желает работать частным судебным экспертом; степень доктора философии или научная степень в области, в которой желает работать частным судебным экспертом; признанные на международном уровне диплом, сертификат, подтверждающие специальные навыки.

Соответствующий орган исполнительной власти должен провести собеседование с желающими работать частными судебными экспертами.

Свидетельства выдаются частным судебным экспертам соответствующим органом исполнительной власти.

В информационной части документа отмечено, что изменения в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» подготовлены в связи с выполнением Указа президента Азербайджана от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе».

В первую очередь предусмотрено внесение изменений в название и преамбулу закона «О деятельности государственной судебной экспертизы», после чего предусматривается проведение судебной экспертизы не только государственными управлениями экспертизы, но и частными структурами.

Minval.az