8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-21 градуса тепла, в Баку ночью 10-12, днем 19-21 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az