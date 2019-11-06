Партия «Мусават» не будет проводить митинг 10 ноября.

Об этом АПА сообщил руководитель исполнительного аппарата партии Гюльага Асланлы.

По его словам, партия предлагала Исполнительной Власти Баку 3 места проведения митинга, запланированного на 10 ноября:

«Мы считаем незаконным ответ ИВ, в знак протеста этому проведем митинг перед зданием ИВ. Мы направим в Исполнительную Власть предупреждение в связи с проведением пикета 12 ноября».

Напомним, Исполнительная власть города Баку ответила на обращение партии Мусават в связи с митингом, назначенным на 10 ноября.

В ИВ было рассмотрено обращение и дано согласие на проведение митинга 10 ноября на территории Гарадагской учебно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи» на улице 28 мая в поселке Локбатан.

Minval.az