7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем 15-18 градуса тепла, в Баку ночью 10-12, днем 16-18 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az