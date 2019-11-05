«Я предложил на встрече представителей культуры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым установить в Баку памятник Джалилу Мамедгулузаде».

Как сообщает АПА, об этом на презентации книги «Джалил Мамедгулузаде 150 лет – статьи, эссе, интервью, стихи» в Институте литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) сказал председатель Союза писателей Азербайджана (СПА), народный писатель Анар.

Он отметил, что в вопросе установки памятника, помимо ИВ Баку и Министерства культуры, должны участвовать СПА и НАНА.

«Мы должны постараться, чтобы памятник был достойным. Хотелось бы, чтобы памятник Мирзе Джалилу был рядом с памятником Мирзе Алекперу Сабиру. Они и при жизни были вместе, пусть будут вместе и сейчас. Думаю, это стало бы большим подарком памяти Мирзы Джалила», — сказал Анар.

Minval.az