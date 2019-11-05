Осмотревшие правозащитника Огтая Гюлалыева турецкие врачи, рекомендовали его срочно перевезти на лечение в Турцию.

Об этом сообщила агентству «Туран» супруга правозащитника Фируза Гюлалыева.

По ее словам, турецкие врачи констатировали «очень тяжелое» состояние пострадавшего.

«Турецкие врачи предложили перевезти Огтая в Турцию, однако не гарантировали, что лечение там гарантирует выход из комы и выздоровление. Я дала согласие», — сказала Гюлалыева.

По ее словам, сейчас идет подготовка к транспортировке в Турцию, что произойдет в ближайшее время. Как ожидается, правозащитника предполагается поместить в известную стамбульскую клинику Hacettepe.

Ранее стало известно, что по поручению первого-вице-президента страны Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева взял на себя решение вопросов, связанных с лечением правозащитника.

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