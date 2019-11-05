По поручению первого-вице-президента страны Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева взял на себя решение вопросов, связанных с лечением правозащитника Огтая Гюлалыева.

Об этом Turan сообщила супруга правозащитника Фируза Гюлалыева.

«Мне позвонили из Фонда, поинтересовались состоянием Огтая и спросили о проблемах. Я сказал, что есть потребность только в качественном лечении и выздоровления мужа», — сказала супруга.

Представители Фонда сообщили ей, что с целью содействия лечения из Турции приглашены специалисты, которые уже сегодня прибудут в Баку.

Гюлалыев получил тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль 29 октября. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. 30 октября активисту была сделана сложная операция по удалению гематомы из головного мозга. Однако операция была проведена намного позже, чем это необходимо.

По прогнозам врачей, в случае благополучного исхода через несколько недель правозащитник может выйти из комы, и далее понадобится многомесячный курс реабилитации.

Minval.az