6 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 15-18 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 16-18 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az